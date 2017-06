Cities: Skylines – Aufbautitel erscheint für die PS4

Der beliebte Aufbausimulator Cities: Skylines erscheint für die Playstation 4. Nun können auch Konsoleros in den Genuss kommen, eigene Städte aufzubauen und zu verwalten. Das Gameplay wurde von Tantalus Media an die Konsolensteuerung angepasst, das Spielerlebnis sollte insofern also nicht geschmältert werden.

Altbekannte Features

Der Trailer zeigt Fans sicherlich nichts neues. Ihr baut Städte, plant Straßen- und Schienennetzwerke, managed den Verkehr eurer Stadt und erhebt Gesetze und Verordnungen. Die Erweiterung After Dark ist ebenfalls in der PS4-Version mit enthalten, somit könnt ihr eure Städte auch bei Nacht betrachten und das Nachtleben in ihnen organisieren. Cities: Skylines Playstation 4 Edition erscheint am 15. August.

Quelle: Paradox Interactive via Youtube