Uncharted: The Lost Legacy – Neun Minuten Gameplay zum Spinoff von der E3

In Uncharted: The Lost Legacy werden wir nicht mit Nathan Drake, sondern mit Chloe und Nadine unser Abenteuer bestreiten. Diese Info ist bereits seit der vergangenen E3 bekannt, und auf der diesjährigen E3 wurde einiges an Gameplay präsentiert. In einem längeren Gameplaytrailer können wir uns genauestens davon überzeugen, dass auch die beiden Mädels Nate in nichts nachstehen.

Konfrontation mit neuem Antagonisten

Im Trailer erkunden Chloe und Nadine die Ruinen des Königreiches Hoysala, einer antiken indischen Dynastie. Klettern, schwingen, springen, das alles sieht nahezu 1 zu 1 wie Drakes Bewegungen aus, aber auch im Schusswechsel wissen sich die Damen zu wehren. Am Ende des Trailers lernen wir den Antagonisten von Uncharted: The Lost Legacy kennen: Den skrupellosen Kriegstreiber Asav, der wie Chloe und Nadine den goldenen Stoßzahn von Ganesh sucht. Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 22. August exklusiv für die PS4.

Quelle: Izuniy via Youtube