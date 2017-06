LA Noire – Gerüchte um Remaster verdichten sich

Bereits im letzten Jahr gab es Gerüchte um ein Remaster von LA Noire. Hastig entfernte Einträge auf einschlägigen Seiten deuteten damals darauf hin. Jetzt scheint es erneut Hinweise auf ein kommendes Remaster zu geben.

LA Noire könnte zurückkommen

Wie die Seite ComicBook berichtet, dass drei unabhängige Quellen die in Bezug zu Rockstar stehen das Remaster bestätigt haben. Demnach soll die PS4 Version sogar einen VR Mode erhalten. Erscheinen soll die Neuauflage zudem auch für Xbox One und Nintendo Switch. Alle Versionen sollen zusätzlich wie GTA V einen First Person Mode erhalten. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, könnten wir vielleicht im Spätsommer erfahren, dann soll angeblich der Release stattfinden.

Quelle: ComicBook