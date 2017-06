Hunt Showdown – Crytek zeigt erstes Gameplay seit 2014

Crytek hat in den letzten Jahren ja eher negative auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt gibt es erstmals wieder Gameplay zu Hunt Showdown zu sehen. Der Titel sollte ursprünglich ein spirituellen Nachfolger zu Darksiders werden.

Hunt Showdown zum ersten Mal seit drei Jahren wieder gezeigt

Crytek US kündigte zur E3 2014 Koop Titel erstmals an. Als Zweier-Team seit ihr unterwegs um Kreaturen wieder zurück in die Hölle zu befördern. Dabei helfen euch nicht nur Feuerwaffen sondern auch okkulte Fähigkeiten. Dabei bringt ihr eure beste Ausrüstung müsst aber nicht nur auf die Monster achten. Auch die anderen menschlichen Spieler sind auf der Jagd. Wer stirbt verliert alles und somit gilt es als Team zusammenzuarbeiten. Aktuell ist der Titel für PC in Entwicklung, Konsolenversionen sind aber möglich.

Quelle: Hunt: Showdown (via Youtube)