WoW Legion – Erster Hotfix für Patch 7.2.5

Diese Woche erschien Patch 7.2.5 in World of Warcraft und schon folgenden am 21. Juni die ersten Klassenanpassungen. Dabei gehen einige Klassen, trotz Beschwerden der Spieler weiterhin leer aus, da nicht jede Spezialisierung einen Hotfix erhält. Blizzard hat angegeben das es sich bei diesem Hotfix nur um einen der ersten handelt, da weiterhin Daten von den Live Servern gesammelt werden müssen. Bisher liegen die Hotfixes nur auf Englisch vor, werden aber in Kürze aktulisiert:

Demon Hunter

Vengeance Damage of all abilities reduced by 5%. Spirit Bomb damage reduced by 33%.



Hunter

Survival Damage of all abilities increased by 3%.



Mage

Arcane Damage of all abilities increased by 3%.

Fire Damage of all abilities increased by 3%.



Monk

Brewmaster Stagger now has 40% effectiveness against Magic damage (was 50%).



Paladin

Retribution Damage of all abilities increased 3.5%



Priest

Discipline Evangelism now has a duration of 6 seconds (was 7 seconds).



Shaman

Elemental Damage of all abilities increased by 3%. Smoldering Heart proc chance is now 10% per 100 Maelstrom spent (was 20%).



Warlock

Affliction Damage of all abilities reduced by 5%.

Destruction Damage of all abilities reduced by 5%.



Warrior

Arms Trauma can no longer Critically Strike. Damage of all abilities reduced by 4%



Quelle: eu.battle.net