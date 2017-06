Pokémon GO – Meet and Greet mit Pikachu

Diesen Sommer geht es Rund in der Welt der Pokémon GO Spieler, denn Niantic plant zahlreiche Events in ganz Europa. Genau genommen hat Pikatchu sein Reisesäckchen gepackt und besucht quer durch Europa verschiedenste Einkaufszentren. Darunter befindet sich am 30. Juni ein Event in den Pasing Arkaden in München und am Tag drauf, den 1. Juli 2017, wird ein Event im Centro Oberhausen stattfinden. Fans und Spieler können während der Events Fotos mit Pikachu machen und andere Pokémon-Trainer treffen und sich mit diesen austauschen. Zusätzlich wird es zahlreiche Lockmodule an Pokéstops rund um die Einkaufszentren geben, so können Trainier nebenbei noch einige Pokémon fangen. Neben Deutschland werden die Events noch an folgenden Orten stattfinden:

June 17: Paris, France – Les Quatre Temps – Cnit

June 24: Paris, France – Centre Commercial – Rosny 2

June 30: Munich, Germany – Pasing Arcaden

July 1: Oberhausen, Germany – CentrO Oberhausen

July 8 & 9: Copenhagen, Denmark – Fisketorvet Shopping Center

July 15: Madrid, Spain – Parquesur

July 21: Barcelona, Spain – La Maquinista

July 29 & 30: Stockholm, Sweden – Mall of Scandinavia

Quelle: Facebook Pokémon GO