Mario Kart Arcade GP – Mario Kart trifft auf VR

Schon mal Lust gehabt, in einem richtigen Kart ein Mario Rennen zu starten? Dann lohnt sich eine Reise nach Tokyo, denn in Shinjuku befindet sich eine einzigartige VR Zone-Spielhalle von Bandai Namco. In dieser Spielhalle stehen spezielle Karts, welche mit VR-Brillen, genau genommen mit HTC Vive-VR-Brillen ausgestattet sind. In den Spielen treten somit mehrere Fahrer gegeneinander an und liefern sich so Kopf an Kopf Rennen. Natürlich könnt ihr neben Mario Kart auch zahlreiche andere Spiele in den VR-Karts spielen und somit ein ganz spezielles Spielabenteuer erleben. Es bleibt mit Spannung abzuwarten, ob und vielleicht wann eine solche Spielhalle ihren Weg nach Europa oder Deutschland findet.

Wir haben natürlich auch einen passenden Trailer für euch, wo ihr etwas VR-Kart Luft schnuppern könnt:

Quelle: vrzone