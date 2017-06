Lost Sphear – Neues Gameplay von der E3

Auf der diesjährigen Videospiel-Messe E3 ist unter anderem das JRPG Lost Sphear von Square Enix und Tokyo RPG Factory vertreten. Nun wurde zum dem Rollenspiel ein Video hochgeladen, dass einiges an Gameplay-Material zeigt. Im Fokus stehen einige Bosskämpfe, aber auch das Erkunden der Welt ist in folgendem Video zu sehen.

Rette die Welt als Kanata

In der Welt von Lost Sphear sind die Erinnerungen ein wichtiger Baustein der Welt, denn ohne sie wäre die Welt verloren. An einem schicksalshaften Abend hat der junge Kanata einen Albtraum und stellt fest, dass seine Heimatstadt sich auflöst. Mit der Hilfe eines dubiosen Verbündeten namens Van und den Lehren eines mysteriösen Mannes aus seinem Traum, erwacht die Kraft der Erinnerungen in in Kanata. Nun kann der Junge seine Heimatstadt Stück für Stück wieder aufbauen. Doch auch der Rest des Imperiums leidet an verlorenen Erinnerungen, so macht sich Kanata auf die Reise mit seinen Freunden Lumina und Locke, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren.

Das JRPG Lost Sphear erscheint Anfang des Jahres 2018 für Switch, PlayStation 4 und PC erscheinen.

