Kingdom Come Deliverance – Gameplay von der PS4 im Trailer

Das mittelalterliche RPG Kingdom Come Deliverance aus dem Hause Warhorse Studios und 505 Games wurde mit einigem Gameplay-Material versorgt. In diesem Gameplay-Trailer sieht man einige Dialoge, Kämpfe sowie Tauschgeschäfte und vieles mehr. Henry, der Sohn eines Schmiedes, gerät in einen Bürgerkrieg, der ihm alles genommen hat. Um der brutalen Gewalt zu entkommen, schnappt er sich sein Schwert um zurückzuschlagen und den Tod seiner geliebten Familie zu rächen.

Kingdom Come Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PlayStation 4, PC und Xbox One. Auf dem PC wird das Spiel 49,99 € kosten, die Konsolenversionen jeweils 59,99 €.

Quelle: PlayStation Access (via Youtube)