PICO GOBLIN All In One Headset – Jetzt vorbestellbar

Pico Interactive, Inc. haben bekanntgegeben, dass deren Standalone VR Headset ab sofort vorbestellbar ist. Neben einem günstigen Einstiegspreis sollen auch fünf enthaltene VR Spiele den Einstieg erfreulicher gestalten.

PICO GOBLIN All In One Headset als einfacher VR Einstieg

Das Android-basierte All in One Headset geht zu einem Preorder Preis von 269€ an den Start. Enthalten sind dabei fünf VR Spiele im Bundle. Der Pico Goblin wird vom Qualcomm Snapdragon 820-Prozessor angetrieben und nutzt zwei hochauflösende VR-Displays, die ein 2.5K-Bild für immersive, virtuelle Spiele und Videoerlebnisse ermöglichen.

Quelle: Pico Interactive, Inc.