Ni No Kuni II – Multiplayer und mehr im Interview

Bandai Namco hat ein neues Video zu Ni No Kuni II veröffentlicht. Mit dabei ist Level-5 CEO Akihiro Hino, der einige Informationen zum kommenden zweiten Teil im Gepäck hat. Das Video zeigt darüber hinaus aber auch neues Gameplay aus dem JRPG. In Europa soll das Spiel am 10.11.2017 erscheinen.

Ni No Kuni II bekommt einen Multiplayer

Hino bestätigte wieder, dass es ein Feature geben wird in dem ihr euer Königreich aufbauen müsst. Wie genau das funktionieren soll, wurde leider nicht weiter ausgeführt. Ebenso bestätigte er, dass es Multiplayer Optionen geben wird, in denen Spieler mit Freunde spielen können. Weitere Details dazu wurden aber nicht enthüllt.

Quelle: Bandai Namco Entertainment America