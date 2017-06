Eshigami no Kizuna – Für Mobile angekündigt

Compile Heart, Idea Factory und ForwardWorks haben für Smartphones Eshigami no Kizuna (Bonds of the Artist Gods) angekündigt. Das Spiel soll nächstes Jahr erscheinen, aber ansonsten sind nicht viele Informationen bekannt. Die Illustrationen der Figuren übernehmen Tsunako (Neptunia-Serie), Katsuyuki Hirano (die Serien Moero Crystal und Agarest War) und Dakei Nanamei (Trillion: God of Destruction). Das Storythema lautet:

Künstler borgen die Kraft von „Gott“ und kämpfen gegen ihre „Deadlines“!

Quelle: Gematsu