Destiny 2 – PS4 exklusive Inhalte nur zeitexklusiv

Dass auch Destiny 2 wieder exklusive Inhalte für PS4 bieten würde, war ja von Beginn an klar. Um die Dauer der Exklusivität gab es jedoch einige Missverständnisse. Director Luke Smith hat via Twitter jetzt für etwas Klarheit gesorgt.

Exklusive Destiny 2 Inhalte nur zeitexklusiv

Über seinen Twitter Account hat Luke Smith klargestellt, dass die PS4 exklusiven Inhalte wie Strike, PvP Map und so weiter, lediglich zeitexklusiv sind. 2018 werden diese Inhalte auch für Xbox One und PC verfügbar sein. Das Destiny Sequel wird am 6. September für PS4 und Xbox One erscheinen, PC Spieler können ab dem 24. Oktober starten.

Destiny 2’s PlayStation exclusive content will arrive on Xbox One and PC in 2018. — Luke Smith (@thislukesmith) 15. Juni 2017

