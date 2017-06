Mit Yakuza Zero konnte Sega viele neue Fans für die Reihe gewinnen können. Die E3 hat jetzt zwei neue Trailer zu Kiwami und dem sechsten Teil IP mitgebracht. Neben etwas mehr Einsicht in die Story gibt es aber auch viel Action.

Volle Ladung Yakuza für Fans

Am 29. August werden wir hier Kiwami, die erweiterte Version des ersten Teils bekommen. Hier startete die Geschichte des Drachen zum ersten Mal. In 2018 erwartet uns dann mit The Song of Life der sechste Teil.