Super Mario Odyssey – Mod integriert Mützen-Feature in Mario 64

Eines der interessantesten Features des bald erscheinenden Super Mario Odyssey ist die Funktionalität von Marios Mütze. Ihr könnt sie werfen, um Abgründe zu überwinden oder Münzen einzusammeln. Die abgefahrenste Funktion der Mütze jedoch ist die Übernahme von Gegnern, NPCs und Gegenständen. Und dank einer Mod ist all dies nun auch in Super Mario 64 möglich.

Fliege mit Vögeln und watschel mit Pinguinen

Modder Kaze Emanuar hatte nach der Präsentation des Super Mario Odyssey Trailers eine Eingebung. Er veröffentlichte nun, nur wenige Tage nach der Nintendo Spotlight-Präsentation, eine Mod für Mario 64, in welcher das Mützen-Feature aus Odyssey eingebaut wurde. So sind neue Sprünge über Abgründe möglich, weit entfernte Münzen können eingesammelt werden und natürlich könnt ihr auch die Gegner und NPCs übernehmen. Im Trailer springt Mario so nicht nur in Bob-Ombs und Bullys, sondern auch in Vögel auf dem Schlosshof oder den Riesenpinguin, welcher den frostigen Atem des Schneemanns abwehrt. Die Mod könnt ihr HIER herunterladen, bevor Nintendo zweifelsohne bald mit der Copyright-Keule zuschlägt.

