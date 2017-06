Destiny 2 – Trailer von der E3 zeigt unseren Angreifer

Für die E3 hatte Bungie neue Informationen zu Destiny 2 versprochen. Die Beta Daten waren dabei und auch ein weiterer Trailer wurde veröffentlicht. Im aktuellen Trailer sehen wir erstmals Dominus Ghaul in voller Größe.

Destiny 2 in unserer dunkelsten Stunde

Dominus Ghaul will sich das Licht des Travelers und damit die Quelle unserer Stärke zu eigen machen. Mit der Red Legion im Schlepptau greift er uns in unserem Zuhause an. Von Licht getrennt, müssen wir wieder zurückfinden zu alter Stärke.