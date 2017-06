Destiny 2 – Beta Starttermine angekündigt

Während der E3 hat Bungie die Beta Termine für Destiny 2 angekündigt. Bereits in wenigen Wochen geht es los, zumindest für Konsolenspieler. PC Gamer müssen leider noch etwas warten bevor sie eine Testrunde mit Bungies neuem Shooter drehen dürfen.

Destiny 2 startet bald in die Beta

Fans haben diese Ankündigung schon sehnlichst erwartet und nun gibt es Klarheit. Am 18. Juli dürfen Vorbesteller auf der PS4 loslegen, einen Tag später folgen dann Xbox Vorbesteller. Am 21. Juli geht es dann für drei Tage in eine offene Beta bis zum 23. Juli. PC Spieler bekommen ebenfalls eine Beta, der Termin ist bis jetzt aber nur grob mit August benannt.