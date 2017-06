The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Zwei DLC’s und neue Amiibo’s angekündigt

Für Nintendo ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild derzeit eines der wichtigsten Zugpferde für ihre Nintendo Switch. Kein Wunder also, dass sie die Spielerfahrung erweitern möchten. Im Zuge der Nintendo E3 Präsentation hat Nintendo nun zwei Erweiterungen für das Spiel angekündigt. Der erste DLC „The Master Trails“ wird dabei am 30. Juni 2017 erscheinen. In diesen wird es neue Rüstungen, einen Hero Path Mode, eine Korok Maske, einen Master Mode und vieles mehr beinhalten. Die zweite Erweiterung „The Champios Ballad“ wird dabei im Winter 2017 erscheinen. Der Expansion Pass des Spiel wird mit beiden DLC’s 19.99€ kosten. Passend zu der Ankündigung zu den DLC wurde auch ein dazugehörender Trailer veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – DLC Trailer

Neben den Erweiterungen wurden auch vier neue Amiibos passend zum neuen Zelda Spiel angekündigt. Diese werden die aus dem Spiel bekannten Charaktere Daruk, Mipha, Revali und Urbosa darstellen. Diese werden demnächst im Handel erscheinen.

Quelle: Nintendo, YouTube (Nintendo UK)