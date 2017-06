Super Mario Odyssey – Trailer zeigt eine Menge Gameplay und Releasedatum

Der letze Trailer der Nintendokonferenz wirkte auf den ersten Blick wie ein neues Monster Hunter, es handelte sich schließlich doch um Super Mario Odyssey. Und der Trailer zeigte eine Menge Gameplay und Features aus dem Spiel, welches uns am Ende des Jahres erwartet. Soviel können wir schonmal sagen: Mariofans werden sich in der neuen Welt wie Zuhause fühlen.

Eure Mütze ist der Star

Obwohl Mario natürlich der Protagonist von Super Mario Odyssey ist, ist seine Mütze der wahre Star des Spiels. Mit ihr sammelt ihr Münzen, benutzt sie als Sprunghilfe und, was vielleicht am abgefahrensten ist, springt in das Bewusstsein anderer Wesen. So könnt ihr unter anderem eure Gegner wie Gumbas und Koopas, aber auch in Frösche, Raketen, Bullet Bills und sogar Autos und Menschen übernehmen und kontrollieren. Euer endgültiges Ziel ist natürlich, wie sollte es auch anders sein, die Rettung von Prinzessin Peach. Ein Releasedatum haut der Trailer ebenfalls raus: Super Mario Odyssey wird am 27. Oktober 2017 erscheinen.

