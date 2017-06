Metroid: Samus Returns – Remake von Metroid 2 kommt auf den 3DS und bringt amiibo mit

Die große Hype-Ankündigung der Nintendokonferenz auf der E3 war natürlich Metroid Prime 4. Doch das war nicht alles im Bezug auf Metroid, welches Nintendo zeigen wollte. Und so wurde auf dem Treehouse-Stream ein Trailer zu Metroid: Samus Returns veröffentlicht, einem Remake von Metroid 2: Samus Returns, der für den 3DS erscheinen wird.

Die Metroid-Reihe begann als 2D-Action-Abenteuer, und wie der Titel „Samus Returns“ schon verrät, kehrt die Weltraumkopfgeldjägerin zu ihren Wurzeln zurück. In typischer 2D-Manier werden fremde Planeten erkundet, Raketen verschossen und Morphbälle gerollt. Einen Releasetermin für dieses Remake gibt es bislang leider noch nicht. Dafür gibt es gleich zwei neue amiibo-Figuren, welche mit dem Spiel kompatibel sein werden. Eine Figur zeigt die kniende Samus Aran, die andere ist ein Metroid, dessen Kopf weich ist, so dass man ihn eindrücken kann.

New #amiibo approaching! Samus Aran and the Metroid amiibo will be compatible with #Metroid: Samus Returns. pic.twitter.com/ArtSqdqMqq

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 13, 2017