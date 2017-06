Gran Turismo Sport – Neuer Trailer veröffentlicht

Bereits in der Pre Show zur eigentlichen Sony E3 Präsentation wurden einige neue Trailer und Infos zu kommenden Playstation Spiele gezeigt. Eines dieser Titel zu denen etwas neues gezeigt worden ist die kommende Rennsimulation Gran Turismo Sport. Neben einen neuen Trailer den ihr weiter unten in der News lesen könnt wurden auch weitere Infos bekannt gegeben. Demnach erscheint das Spiel noch in diesem herbst. Desweiteren wird das Spiel vom Entwickler Polypony Digitital auf der Playstation Pro mit 60 fps laufen.

Gran Turismo Sport – Join The Human Race PS4 Trailer

Quelle: Sony, YouTube (Playstation)