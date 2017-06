Auf der E3 veröffentlichte Nintendo einen Trailer zu Fire Emblem Warriors, welches im Herbst 2017 für Nintendo Switch erscheinen wird. Darin zu sehen sind einige der Charaktere, darunter natürlich Marth.

Clash with legions of soldiers and fierce monsters as Marth, Xander, Corrin, and other Fire Emblem heroes unleashing over-the-top-powerful Dynasty Warriors-style move. Fire Emblem Warriors is launching on Nintendo Switch, Fall 2017.