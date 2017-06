Days Gone – Neuer Gameplay Trailer erschienen

Eines der Spiele die Sony auf ihrer E3 Präsentation genauer der Öffentlichkeit vorstellen wollte ist der Open World Zombie Shooter Days Gone. Während der Vorstellung hat Sony ihr Wort gehalten und in einem knapp sieben minütigen Trailer einen kleinen Einblick in das kommende Spiel gegeben. Dieser zeigt, dass in der Welt die Menschen eine ebenso große Gefahr darstellen wie die massenhaften Zombies. Zudem gibt der Trailer genauere Einblicke in die Open-World Mechaniken, den Stealth Einlagen und der Geschichte des Spiels. Ein genauer Releasetermin wurde hingegen nicht genannt.

Days Gone E3 Gameplay Trailer – E3 2017

Quelle: Sony, YouTube (Gametrailers)