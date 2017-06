Assassin’s Creed: Origins – Verschiedene Editions angekündigt

Im Zuge der Ubisoft E3 Präsentation wurde das kommende Assassins Creed ausführlich vorgestellt. Zusätzlich zu dieser Ankündigung hat der Publisher auch mehrere Editionen zu dem Action Spiel angekündigt. So wird es neben der Standard Fassung, eine Deluxe Edition, eine Gold Edition, eine God’s Edition, eine Dawn of the Creed Edition und die auf 999 Exemplare limitierte Dawn of the Creed Legendary Edition geben. Je nach Edition sind verschiedene Inhalte wie Ingame Inhalte, Steelbook, Artbook, Figur und weiteren Inhalte enthalten. Welche Inhalte die verschiedenen Editionen haben, könnt ihr in der folgenden Übersicht sehen.

Assassin’s Creed: Origins Dawn of the Creed Legendary Edition

auf 999 Exemplare limitiert

Kostet 799€ und gibt es nur im Ubisoft Store

beinhaltet eine hochdetailierte 73cm große Kunstharz-Statue, die Bayek und Senu darstellt

beinhaltet ein Echtheitszertifikat für Sammler, von 1 bis 999 durchnummeriert.

beinhaltet eine riesige Sammlerbox, 57x44x40 cm

beinhaltet ein exklusives Replikat von Bayek’s Adlerschädel-Amulett aus Kunstharz.

beinhaltet das exklusive Assassin’s Creed Origins Steelbook

beinhaltet vier große Lithographien, signiert von Künstlern aus dem Entwicklerstudio Ubisoft Montreal

beinhaltet die Assassin’s Creed Origins Gold Edition, mit Season Pass und digtalen Deluxe Paket

beinhaltet das Artbook des Spiels: Enthält Artworks von Künstlern von Ubisoft Montreal, die in das Spiel eingeflossen sind.

beinhaltet die Weltkarte des Spiels in einer handgezeichneten, künstlerischen Darstellung

beinhaltet zwei Original-Kunstkarten, die die Grundsätze der Assassinen in Hieroglyphen darstellen

beinhaltet den ofiziellen Soundtrack des Spiels

erscheint zum Release am 27. Oktober 2017

Assassin’s Creed Origins Dawn of the Creed Collector’s Edition

Kostet 159.99€ und ist ebenfalls nur im Ubisoft Store erhähltlich

beinhaltet Hochwertige Bayek & Senu-Figur (Höhe 39 cm) – von Ubicollectibles

beinhaltet eine Premium-Sammlerbox

beinhaltet ein Replikat von Bayek’s Adlerschädel-Amulett.

beinhaltet die Assassin’s Creed Origins Gold Edition, mit Season Pass und digtalen Deluxe Paket

beinhaltet das Artbook des Spiels: Enthält Artworks von Künstlern von Ubisoft Montreal, die in das Spiel eingeflossen sind.

beinhaltet die Weltkarte des Spiels in einer handgezeichneten, künstlerischen Darstellung

beinhaltet zwei Original-Kunstkarten, die die Grundsätze der Assassinen in Hieroglyphen darstellen

beinhaltet den ofiziellen Soundtrack des Spiels

erscheint zum Release am 27. Oktober 2017

Assassin’s Creed Origins Gods Collector’s Edition

Kostet 119.99€ bei mehreren Händlern erhältlich

beinhaltet eine hochwertige Figur: Bayek auf Göttin Sekhmet-Statue (Höhe 26 cm) – von Ubicollectibles

beinhaltet eine Premiumverpackung im Stil ägyptischer Götter

beinhaltet die Assassin’s Creed Origins Standard Edition, das digitale Deluxe-Paket und eine zusätzliche Mission.

das Artbook des Spiels: Enthält Artworks von Künstlern von Ubisoft Montreal, die in das Spiel eingeflossen sind.

beinhaltet die Weltkarte des Spiels in einer handgezeichneten, künstlerischen Darstellung

beinhaltet zwei Original-Kunstkarten, die die Grundsätze der Assassinen in Hieroglyphen darstellen

beinhaltet den ofiziellen Soundtrack des Spiels

erscheint zum Release am 27. Oktober 2017

Assassin’s Creed: Origins Gold Edition

kostet 89.99€, bei mehreren Händlern erhältlich

beinhaltet das Deluxe Paket, welches folgende Inhalte beinhaltet:

Eine exklusive Mission Hinterhalt auf See: Der Spieler übernimmt das Kommando im Kampf um die Herrschaft auf hoher See.

Drei zusätzliche Fähigkeitspunkte, um die Talente des Assassinen zu verbessern.

Das Wüstenkobra-Paket:

Das Wüstenkobra-Paket: Die Wüstenkobra-Montur: Mit dieser Montur schleicht der Spieler durch den Sand und schlägt so schnell wie der Wind zu.

Fangzahn, das Pferd: Dieses mit Hauern bewehrte Pferd erfüllt die Herzen seiner Feinde in Furcht.

Schlangenschild, der legendäre Schild: Diese Zwillingsschlangen werden ihren Meister beschützen.

Auge des Apophis, die legendäre Keule: Diese Schlange beißt vielleicht nicht, aber ihren Stich fühlt man.

Der Reißzahn, das legendäre Sichelschwert: Der Reißzahn zerfetzt alles in Stücke, womit er in Berührung kommt.

beinhaltet den Season Pass des Spiels

Assassin’s Creed: Origins Deluxe Edition

Kostet 69.99€ und ist bei mehreren Händlern erwerbbar

beinhaltet das Deluxe Paket (siehe Gold Edition)

beinhaltet den ofiziellen Soundtrack des Spiels

beinhaltet die Weltkarte des Spiels in einer handgezeichneten, künstlerischen Darstellung



