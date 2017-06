XCOM 2: War of the Chosen – Erweiterung für das Strategiespiel angekündigt

Die PC Gaming Show der E3 eröffnete mit einem Ankündigungstrailer zur neuen XCOM 2-Erweiterung War of the Chosen. Diese wird drei neue Fraktionen bieten, welche man sich im ersten Trailer bereits genauestens anschauen kann. Des weiteren wird eine neue Bedrohung in Form der „Lost“ vorkommen, einer Art Zombiewesen.

Größer und besser

Jake Solomon, Creative Director von XCOM 2: War of the Chosen, verspricht eine doppelt so große Spielwelt als in jedem anderen bislang erschienenen Erweiterungspack. Die drei neuen Klassen spielen sich alle unterschiedlich und bringen verschiedene Fähigkeiten mit sich. Reaper sind Stealthspezialisten, die sabotieren und snipen. Skirmisher sind Überläufer der Aliens, welche superschnell sind und können so mehrere Aktionen in einem Zug durchführen. Dann gibt es noch die Templer, welche mächtige Psykämpfer sind, welche immer stärker werden, je länger eine Mission dauert. XCOM 2: War of the Chosen erscheint am 29. August.

