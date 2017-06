Tunic – Zeldaähnliches Indiegame mit kleinem Fuchs im Trailer

Tunic ist ein neues Indiegame, welches mit einem Trailer auf der PC Gaming Show angekündigt werden. Und direkt beim ersten Blick fällt einem die Ähnlichkeit mit Zelda auf. Ob das Spiel aus der Top Down Ansicht mit den ganz großen mithalten kann, wird sich zeigen. Den Vergleich muss sich Tunic allerdings gefallen lassen.

Der kleine Fuchs mit dem Schwert

Im Trailer sehen wir unseren Protagonisten, einen kleinen Fuchs, der ganz zufällig in grün gekleidet ist und mit einem Schwert diverse Monster besiegt. Das war es dann auch schon, lang ist der Trailer nicht. Er endet mit dem Kampf gegen einen Bossgegner. Dass Tunic die Vergleiche mit Zelda absichtlich zieht, ist im Trailer klar zu sehen. Nicht nur die grüne Kleidung und Waffenwahl unseres Helden, sondern auch Truhe, Krüge und Rubine sind zu sehen. Da will jemand offensichtlich eine Ansage an die großen Titel machen.

Quelle: ZRS via Youtube