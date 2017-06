Transference – Neuer VR-Thriller vorgestellt

Ubisoft stellte auf der E3 den neusten VR-Thriller Titel vor, das Spiel wird den Namen „Transference“ tragen und wird in Zusammenarbeit mit dem Filmstudio SpectreVision produziert. Das Spiel soll teilweise von realen Forschungsarbeiten aus dem Gebiet der Gehirnwellenforschung inspiert. So wurde darauf abgezielt dass die Spieler versuchen werden, die Geheimnisse des Hauses zu lüften in dem sie sich befinden. Spieler werden beim Erkunden die Bewohner des Hauses kennen lernen und dieseausganz eigenen Perspektiven kennen lernen und erleben.

„Das Spiel vereint auf spannende Weise unserer Erfahrung im Erzählen von Geschichten und Ubisofts unvergleichbares Können in der Erschaffung faszinierender Welten“, sagt Elijah Wood, Creative Director bei SpectreVision. „Wir haben die Chance ergriffen, mit Ubisoft im VR-Bereich zu arbeiten. Wir glauben, dass wir hier ein wunderschönes und eindringliches Spiel entwickelt haben, das einen bleibenden Eindruck bei den Spielern hinterlassen wird, auch nachdem sie das Headset abgenommen haben.“

Natürlich haben wir auch das offizielle Video von der E3 zum Spiel für euch:

Transference soll vorraussichtlich im Frühling 2018 für PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift, ebenso wie für Xbox One, PS4 und PC erscheinen.

Quelle: ubi.com