The Evil Within 2 – Offiziell angekündigt

Bereits im Vorfeld der Bethesda E3 Präsentation wurde bekannt, dass es eine Fortsetzung zu The Evil Within geben wird. Daher war es am Ende keine große Überraschung mehr. Auf der Präsentation wurde wie zu erwarten The Evil Within 2 offiziel angekündigt. Für die Entwicklung des Spiels zeichnet sich Tango Gameworks unter der Führung von Shinji Mikami aus. Protagonist des Spiels ist erneut der Detective Sebastian Castellanos. Jener ist nach dem Verlust seiner Tochter am Ende und versucht irgendwie dies wieder rückgängig zu machen.

The Evil Within 2 – Official E3 Announce Trailer

Bereits zu Beginn des Trailers, macht eine Stimme darauf klar, dass es noch eine Chance gibt das Leben der Tochter zu retten. Mikami erklärt: The Evil Within 2 steht für unsere Vision eines modernen Survival-Horror-Games. Wir haben eine grauenhafte Welt voll spannender Wendungen und verstörender Momente erschaffen, in der den Spielern in ihrem Kampf ums Überleben die verschiedensten Wege und Taktiken offenstehen. Vorbereitung ist Pflicht, um diese albtraumhafte Prüfung zu überstehen.“

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC.

Quelle: Bethesda, YouTube (Bethesda)