The Darwin Project – Battle-Royale im Comic-Stil angekündigt

Microsoft stellte das neue Survival-Game „The Darwin Project“ des Scavengers Studio vor. In einer dystopischen Welt, angesiedelt in den kanadischen Rocky Mountains, bereiten sich die Menschen auf eine kommende Eiszeit vor. Zu dem Zweck wird das Forschungsprojekt „The Darwin Project“ ins Leben gerufen, in dem alle Teilnehmer unter extremen Bedingungen, die in gewisser Weise an die Hungerspiele aus den Tributen von Panem erinnert, um ihr Überleben kämpfen müssen. Als Battle-Royale-Game treten zahlreiche Spieler in einer Arena gegeneinander an und bekämpfen sich so lange, bis nur noch einer steht.

Quelle: Xbox (via Youtube-Video)