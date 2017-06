The Crew 2 – Wunderschöner Cinematic Trailer plus 10 Minuten Gameplay

Mit The Crew 2 startet Ubisoft wieder mal so richtig durch. Auf der E3-Pressekonferenz präsentierten sie die Fortsetzung des Rennspiels, in dem man nicht nur in Sportwagen auf der Straße unterwegs ist. Auch zu Wasser und in der Luft werden sich rasante Rennen geliefert, und wenn ihr als Sieger hervorgeht, gibt es natürlich auch die Klicks in den sozialen Medien.

Sportwagen, Buggys, Flugzeuge und Speedboote

Das Arsenal an Fahrzeugen hat sich in The Crew 2 ein wenig vergrößert. Ihr fahrt entweder wie gewohnt mit einem Sportwagen durch die Gegend, brettert mit Motocrossrädern und Buggys durch die Pampa, erobert die Gewässer in einem Speedboot oder fliegt akrobatische Loopings mit Kunstflugzeugen. The Crew 2 erscheint Anfang 2018, auf der offiziellen Seite könnt ihr euch bereits für die Beta anmelden.

„Die heutige Motorsportszene in Amerika verschaffte uns die perfekte Grundlage für unser neues Projekt“, sagt Ahmed Boukhelifa, Ivory Tower Studio Managing Director. „Unser Team entwickelte neue Ambitionen und Visionen für die The Crew-Marke und wir erwarten, dass The Crew 2 die Grenzen des Genres erweitert und dem Traum von einem grenzenlosen Fahrerlebnis wahr werden lässt.“

Im ganzen Land begegnen die Spielervier verschiedenen Motorsportfamilien: Street Racer, Profirennfahrer, Geländeexperten und Freestyler. Jede von ihnen besitzt eine eigene Kultur mit einer Vielzahl von Disziplinen. Außerdem verfügen Sie jeweils über ein eigenes Hauptquartier, in dem sich die Spieler treffen, Fahrzeuge kaufen und individualisieren können. Über Wettkämpfe und zufällige Begegnungen finden die Spieler ihren persönlichen Stil, sammeln und gestalten ihre individuellen Traumfahrzeuge und werden zur Ikone der amerikanischen Motorsportszene.

Quelle: Ubisoft US via Youtube 1 / 2 / The Crew