South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe- Neue Trailer und Releasetermin bekannt gegeben

Nachdem das kommende South Park Spiel vor einiger Zeit verschoben worden ist, war es lange still um das Spiel. Auf der Ubisoft E3 Präsentation wurde nun ein neuer Releasetermin und ein weitere Trailer zum Rollenspiel veröffentlicht. Dieser ist wieder im South Park typischem Humor gehalten und stimmt auf das Rollenspiel ein. Ebenso wurde ein Releasetermin bekannt gegeben. Zudem gibt ein rund elf minütiger Gameplay Trailer nähere Einblicke in das Rollenspiel. Das Spiel am 17. Oktober für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: E3 2017 Official Trailer

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: E3 2017 Gameplay

Quelle: Ubisoft, YouTube (Ubisoft US)