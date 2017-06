Ori and the Will of the Wisps – Fortsetzung zum Metroidvania-Indiehit angekündigt

Ori and the Blind Forest war eines der beliebtesten Indiespiele der letzten Jahre. Und nun können sich Fans des Metroidvania-Titels freuen, denn mit Ori and the Will of the Wisps erhält das Spiel eine Fortsetzung. Auf der E3 wurde dazu ein erster Trailer präsentiert, und er wirkt bereits jetzt so magisch wie der erste Teil.

Enthüllt Oris Schicksal

Der Trailer versprüht ebenfalls die so atmosphärische Optik, welche schon Ori and the Blind Forest zu einem Erfolg machte. In Ori and the Will of the Wisps erkundet ihr den Wald von Nibel, lüftet Geheimnisse und könnt so mehr über Oris Schicksal erfahren. Der Titel erscheint exklusiv für die Xbox und Windows 10.

Quelle: Xbox (Youtube)