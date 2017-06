Ooblets – Simulation erscheint 2018 für den PC

Auf der diesjährigen E3 wurde ein neuer Trailer zur Indie-Simulation Ooblets gezeigt. Das Spiel soll 2018 für den PC erscheinen und lässt den Spieler eine Farm leiten und Kreaturen sammeln. Als Inspiration dienten Spiele wie Pokémon, Harvest Moon und Animal Crossing.

Mit eurem individuell gestaltbaren Charakter könnt ihr eine eigene Farm leiten. Desweiteren könnt ihr euch wilden Ooblets in den Weg stellen diese in rundenbasierten Kämpfen bezwingen. Dabei können viele Orte in Oob erkundet werden und eigene Ooblets gepflanzt werden, die ihr durch die Kämpfe im Level trainieren könnt. Schließt ihr Missionen ab, wächst eure Stadt und neue Shops eröffnen. Auch euer Haus kann individuell dekoriert und eingerichtet werden.

Quelle: E3 Präsentation PC-Gaming Show