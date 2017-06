Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom – Release Termin bekannt

Bandai Namco hat während der E3 endlich einen Termin für Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom angekündigt. Bereits im November werden wir in das Königreich von Ding Dong Dell zurückkehren können. Macht euch bereit für ein neues Abenteuer.

Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom erscheint in diesem Jahr

Level 5 werden uns in wenigen Monaten an die Seite von König Evan stellen, um ihm dabei zu helfen sein Königreich zurück zu erobern. Der Vorgänger konnte eine große Fangemeinde um sich versammeln und der Nachfolger wird daher heiß erwartet. Das Sequel wird in Europa am 9. November für PS4 und PC erscheinen.

Quelle: dualshockers