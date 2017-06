Killing Floor 2 – Summer Sideshow erreicht den Horror-Shooter

Der Horror-Shooter Killing Floor 2 von Tripwire Interactive bekam zur PC Gaming Show auf der E3 einen neuen Trailer zum Event Summer Sideshow spendiert. Bei dem kostenlosen Event laufen gruselige Gestalten über einen Jahrmarkt, die mit ihrem makaberen Aussehen und ihren Waffen Angst einflößen.

Das Event wird einen Monat andauern und bringt 50 kosmetische Gegenstände mit sich. Der Beginn ist morgen am 13. Juni, Ende am 20. Juni. Killing Floor 2 ist für den PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: E3 Präsentation PC Gaming Show