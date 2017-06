Just Dance 2018 – Neuer Teil auf der E3 2017 vorgetanzt

Auch dieses Jahr darf ein Just Dance Ableger natürlich nicht fehlen. Der neuste Teil wurde erneut in einem Showact auf der E3 2017 Bühne von Ubisoft angekündigt und in einem Trailer genauer vorgestellt. Die Nintendo Switch Version wird wieder bis zu sechs Spieler dank der Joy-Cons gleichzeitig tanzen lassen.

Die Sängerin Bebe Rexha, die bei Warner Bros. Records unter Vertrag steht und in der Just Dance 2018-Songliste vertreten ist, führte bei der Ubisoft-Pressekonferenz ihre aktuelle Single „The Way I Are (Dance with Somebody)“ auf, einem der ersten Songs, die für Just Dance 2018 bekanntgegeben wurden. Just Dance 2018 bietet eine frische und abwechslungsreiche Trackliste mit mehr als 40 neuen Songs und Zugang zu über 300 weiteren Songs dank Just Dance Unlimited, dem Dance-on-Demand-Streamingdiens t. Die Songs reichen von Top-Hits wie „Side to Side“ von Ariana Grande Ft. Nicki Minaj und Bruno Mars‘ „24K Magic“ bis hin zu zeitlosen Klassikern wie „Daddy Cool” und K-pop-Favoriten wie „Bubble Pop” von HyunA.

„Seit der Einführung der Marke verfolgen wir das Ziel, die Just Dance-Erfahrung so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, um die ganze Welt zum Tanzen zu bringen“, sagt Marine de La Seiglière, Executive Producer. „Wir sind sehr stolz auf die neueste Just Dance-Version. Sie passt perfekt zu den vielfältigen Vorlieben unserer heutigen Spieler und gibt ihnen die Möglichkeit, nach ihren Vorstellungen überall und jederzeit zu tanzen. Dabei ist es egal, ob sie einfache Party-Tänzer, neue, ambitionierte Tänzer oder Profi-Tänzer sind, die nach neuen Herausforderungen suchen.“

Einige Tracks sind bereits bekannt:

Rockabye – Clean Bandit Ft. Sean Paul & Anne-Marie

24K Magic – Bruno Mars

Side To Side – Ariana Grande Ft. Nicki Minaj

Chantaje – Shakira Ft. Maluma

Naughty Girl – Beyoncé

The Way I Are (Dance With Somebody) – Bebe Rexha Ft. Lil Wayne

Automaton – Jamiroquai

Bubble Pop! – HyunA

Love Ward – Hatsune Miku

Make it Jingle – Big Freedia

Daddy Cool – Groove Century

Just Dance 2018 erscheint am 26. Oktober 2017 für alle aktuellen Konsolen, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Quelle: Ubisoft