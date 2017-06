Griftlands – Neues Rollenspiel von den Machern von Don’t Starve

Klei Entertainment, Entwickler von Don’t Starve und Mark of the Ninja, haben soeben ihr neues Spiel Griftlands angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Rollenspiel mit gezeichneter Comic-Optik. Der Trailer zeigt beireits einige Gameplayelemente, aber vor allem den Look, der zu erwarten ist.

Kloppen, schnetzeln, looten

Der Trailer zeigt alles, was man von RPGs so kennt und sich auch in Griftlands befinden wird. So zieht ihr mit einer Party aus drei Leuten durch das Land, bekämpft sowohl Monster als auch menschliche Gegner und seid stets auf neuen Loot aus. Das Spiel erscheint entweder Ende 2017 oder Anfang 2018.

Quelle: PC Gamer via Youtube