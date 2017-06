FIFA 18 – Die Switch-Features

Wie wir bereits berichteten war auch FIFA 18 auf der diesjährigen E3 mit dabei und präsentierte uns einen neuen Gameplay Trailer, hier unsere News dazu. Ebenso wurde auf der Messe enthüllt, dass FIFA 18 auch für die Nintendo Switch erscheinen wird. Daraufhin folgten nun neue Infos von Electronic Arts was genau die Spieler auf der Switch erwarten wird. Wir haben natürlich die Infos für euch zusammengetragen:

Karrieremodus

Sammelkartenspiel FIFA Ultimate Team

Squad Building Challenges

Live-Kampagnen

Lokaler Mehrspielermodus mit Saisons

Online- und Offline-Saisons

FUT-Draft

Turniere

Lediglich den Story-Modus wird es weiterhin NUR für PC, PS4 und Xbox One geben

Spieler und Fans von FIFA äußerten bereits ihre „Sorgen“ darüber, dass die Grafikqualität des Spiels auf der Nintendo Konsole leiden würde, dazu äußerte sich EA natürlich und gab an, dass das Spiel nicht portiert, sondern eigens für die Nintendo Switch entwickelt wurde. So soll die Switch Version des Spiels im TV-Modus in 1080p und 60 FPS laufen. Ebenfalls werden lokale drahtlos Spiele mit zwei Nintendo Switch-Konsolen möglich sein, dafür müssen aber auch beide Konsolen das Spiel besitzen.

