Far Cry 5 – Erster Gameplay Trailer zum neusten Ableger

Wie versprochen hat uns Ubisoft auf der E3 neues Bildmaterial und einen Gameplay Trailer zu Far Cry 5 vorgestellt. Der neuste Ableger scheint sich dieses mal in Montana abzuspielen und im Mittelpunkt steht eine Art Sekte. Dementsprechend liegt es wieder am Spielerfür Recht und Ordnung zu sorgen. Die Story von Far Cry 5 soll laut Ubisoft entweder allein oder zusammen mit einem Freund im Koop-Modus bestritten werden können. Desweiteren soll die Möglichkeit bestehen bis zu drei K.I. Verbündete zu seiner Gruppe hinzuzufügen um so der Sekte ordentlich Feuer unter dem Hintern zu machen. Die Verbündeten sollen wohl alle spezielle Fähigkeiten besitzen und so ideal die Gruppe ergänzen.

Laut Ubisoft soll Far Cry 5 am 27. Februar 2018 für Playstation 4, Xboxe One und PC erscheinen.

Quelle: YouTube Ubisoft US