Far Cry 5 – Die Collector´s Editions im Detail

Ubisoft hat heute auf der E3 die Inhalte der Sammlereditionen von Far Cry 5 bekannt gegeben. Die Die Hope County-Sammleredition (Exklusiv im Ubisoft Store erhältlich) ist perfekt für alle Fans, die vollständig in das amerikanische Setting von Hope County, Montana, eintauchen wollen. Sie bietet hochqualitative Sammelobjekte und erweitert die Spielerfahrung um zusätzliche Spielinhalte.

Die Edition umfasst:

Die Far Cry 5-Gold Edition

Eine exklusive Sammlerbox

Eine 45 cm breite, sehr detaillierte und im Stil von Far Cry entworfene Hirschgeweih-Trophäe

Ein Steelbook

Ein beidseitig bedruckter Touristenführer von Hope County, der interessante Orte zeigt

Den Original-Soundtrack des Spiels

Um Spielern das umfassendste Spielerlebnis zu garantieren, gewährt die Hope County-Sammleredition Zugang zum Far Cry 5-Season Pass, der zusätzliche Geschichten, Inhalte und Ausrüstung bietet, sowie das Digital Deluxe-Paket mit zusätzlichen Fahrzeugen, Waffen und Outfits.

Die The Father-Edition (Im Einzelhandel erhältlich) legt den Fokus auf Joseph Seed, den charismatischen Bösewicht von Far Cry 5, auch bekannt als „Der Vater“. Er ist der Anführer von The Project at Eden’s Gate, einer Sekte, die die Gemeinde von Hope County unterjocht.

Die Edition beinhaltet:

Far Cry 5

Eine 31,3 cm große hochwertige Joseph-Seed-Figur vor koloriertem Buntglas

Eine Sammlerbox mit exklusivem Artwork der Seed-Familie

Ein Steelbook

Ein beidseitig bedruckter Touristenführer von Hope County, der interessante Orte zeigt

Den Original-Soundtrack des Spiels

Um die Spielerfahrung zu erweitern, beinhaltet die The Father-Edition ebenfalls die Inhalte des Digital Deluxe-Pakets.

Der neueste Titel der preisgekrönten Far Cry-Serie erscheint am 27. Februar 2018 für PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X sowie Windows PC.

Quelle: Ubisoft