Dishonored 2 – Eigenständiger DLC angekündigt

Fans von Dishonred 2 können sich freuen. Denn knapp ein Jahr nach Release des Spiels wird, dass Spiel um einen eigenständigen DLC erweitert. Auf der Bethesda E3 Präsentation wurde der DLC „Death of the Outsider“ angekündigt. Dieser wird auch ohne das Hauptspiel spielbar sein und separat erscheinen. Passend dazu wurde auch stimmungsvoller Trailer veröffentlicht:

Dishonored: Death of the Outsider – Official E3 Announce Trailer

In dem eigenständigen DLC geht es um die weibliche Assassine Billie Lurk. Diese verbündet sich mit ihren Mentor Daud um den Tod des Outsiders zu verursachen. Beide sehen in ihm die Hauptursache für die Unruhen im Kaiserreich. Dishonored 2: Tod des Outsiders soll am 15. September 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Quelle: Bethesda, YouTube (Bethesda)