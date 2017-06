Auf der Microsoft E3 Präsentation gab es neben der Enthüllung der neuen Xbox One X Konsole auch zahlreiche Infos zu vielen anderen Spielen. Eines dieser Spiele ist Cuphead, zu welches ein neuer Trailer gezeigt wurde. in diesem wurde auch der Releasetermin des Indiespiels enthüllt. Demnach wird das Spiel am 29.September 2017 erscheinen.

Quelle: Youtube (Xbox)