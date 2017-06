Im Zuge der Microsoft E3 Präsentation wurde auch ein neuer Trailer zu Square Enix neuen Hit Code Vein gezeigt. In diesem wurde unter anderem bekannt gegeben, dass das Spiel auch für die Xbox One und Xbox One X erscheinen wird. Den Trailer wollen wir natürlich nicht vorenthalten:

CODE VEIN – E3 2017 Trailer

Das Spiel wird 2018 erscheinen.

Quelle: Youtube ( )