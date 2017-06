Beyond Good and Evil 2 – Lang ersehnter Nachfolger mit Trailer offiziell angekündigt

Das Warten der Fans hat endlich ein Ende: Beyond Good and Evil 2 wurde offiziell angekündigt. Mit einem Cinematic Trailer wurde die Katze aus dem Sack gelassen, und spätestens bei den ersten Szenen mit sprechenden Tieren war es allen längst klar: Das hier ist der lang ersehnte Nachfolger des fast 14 Jahre alten ersten Teils.

Was für ein Affentheater

Im Trailer sehen wir einen Affen, der mit einem Schwein einen Deal ausmacht. Eine Szene, die so nur in Beyond Good and Evil Sinn macht. Nachdem er den Deal hat platzen lassen, macht er sich mit seiner Kumpanin auf die Flucht. Beyond Good and Evil 2 erzählt laut Chefentwickler Michel Ancel eine abgefahrene Weltraumgeschichte um limitierte Ressourcen, den Kampf ums Überleben und den Aufstieg zum legendären Weltraumkapitän. Beyond Good and Evil 2 erzählt dabei die Vorgeschichte des ersten Teils und spielt noch vor Jades Geburt.

Quelle: Ubisoft US via Youtube / blog.ubi.com