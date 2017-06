Xbox One S – Wird im Preis gesenkt

Passend zur heutigen Konferenz von Microsoft, die auf der weltgrößten Videogames-Messe E3 abgehalten wird, kündigte das Unternehmen eine Preissenkung seiner aktuellen Konsole Xbox One S an. Im Rahmen der Konferenz soll die neue Xbox Scorpio vorgestellt werden, sodass eine Preissenkung der aktuellen Konsole wenig verwunderlich ist.

Ab sofort soll es die Konsole für rund 50 € weniger im Handel geben, so der Tweet auf dem offiziellen Twitter-Account. Somit kostet Microsofts aktuelle Konsole nur noch 250 €. Allerdings wird nicht klar, ob es sich dabei um eine temporäre oder dauerhafte Preissenkung handelt. Wie teuer die Xbox Scorpio sein wird, die heute Abend angekündigt und vorgestellt werden soll, ist bislang nicht bekannt. Allerdings belaufen sich Schätzungen auf einen Preis von rund 400 €. Wie es mit der neuen Konsole im Detail aussehen wird, könnt ihr heute Abend auf unserer Seite nachlesen.

Summer's coming.

Get ready to play with $50 off starting tomorrow, June 11: https://t.co/d5itkFCIx8 #XboxOneS pic.twitter.com/l5dIRKygcf

