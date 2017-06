The Evil Within 2 – Werbung leakt Horror Fortsetzung

Und gleich wieder ein weiterer Leak. The Evil Within 2 wird wohl in der Tat auf der Bethesda Show zu sehen sein. Aufmerksame Leser haben die offenbar zu früh online gegangene Werbung entdeckt und sogar ein paar Informationen scheinen schon bekannt zu sein.

The Evil Within 2 bringt den Horror zurück

Auf Reddit wird ja regelmäßig Werbung für kommende Spiele geschaltet. Diesmal ging die Anzeige aber wohl zu früh raus, denn die Fortsetzung zu Shinji Mikamis Horrorspiel wurde geleakt. Mit dem Slogan „The only way out is in“ werden die Vorbestellungen beworben. Zudem soll Mikami noch auch diesmal wieder Director sein.

Quelle: NeoGAF