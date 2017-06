Star Wars Battlefront 2 – Erhält kostenlose Inhalte nach Release

Ein großes Thema auf gestrigen EA E3 Präsentation war der kommende Shooter Star Wars Battlefront 2. Neben einer handvoll neuer Trailer wurden auch zahlreiche Infos zum Spiel bekannt gegeben. So wurde bekannt, dass das Spiel nach dem Release am 17. November kostenlose Inhalte nachgereicht bekommt. Diese werden in Form thematischer Seasons erscheinen und neue Schauplätze, Charaktere, Fahrzeuge, Waffen und Sternkarten beinhalten. Darüber hinaus wird das Spiel regelmäßig um neue Live Events und Herausforderungen mit speziellen Belohnungen erweitert. Die ersten kostenlose Inhalte werden kurz nach dem Release im Dezember passend zum kommenden Star Wars Film „Die letzten Jedi“ erscheinen. In diesem wird Star Wars Battlefront 2 um die beiden Charaktere Finn und Captain Phasma, sowie den neuen Planeten Crait, eine neue Raumkarte über D’Qar, weitere Events sowie Belohnungen und vieles mehr erweitert.

Star Wars Battlefront 2: Official Gameplay Trailer

Auf der EA Play 2017 können Fans zum ersten den Mehrspieler Modus von StarWars Battlefront 2 anspielen. In dieser kann man den Mehrspielermodus „Galaktischer Angriff“ auf Nabbo aus der Prequel Trillogie zum ersten mal antesten. Dabei erhält man einen Vorgeschmack auf das neue Klassensystem und kann die Fahrzeuge AAT-1 und den Naboo N-1-Sternenjäger steuern. Darüber hinaus kann man die stärkere Teamausrichtung und die Helden aus sämtlichen Star Wars Epochen, wie Han Solo, Rey, Boba Fett und Darth Maul anhand der Demo erleben. Die EA Play 2017 findet derzeit in Hollywood statt.

