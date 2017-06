Need for Speed: Payback – Neue Infos zur Story

Im Zuge der gestrigen EA E3 Präsentation wurde neben Star Wars Battlefront 2 und zahlreichen Sportspielen auch das kommende Need for Speed Payback ausführlich vorgestellt. In dem neuen Ableger wird es eine umfassende Einzelspielerkampagne geben. Bei dieser schlüpft man in die Rolle von insgesamt drei verschiedenen Protagonisten. Anführer der Gruppe ist der frühere Street Racer Tyler Morgan, dem zwei weitere Protagonisten bei Seite gestellt werden. Tyler will seine ehemalige Crew wieder aufbauen und ein scheinbar unmögliches Rennen gewinnen. Daneben soll noch das Kartell „The House“ zerstört werden.

Need for Speed Payback Official Gameplay Trailer

Need for Speed: Payback wird dabei auf ein tiefgründiges Scoring-System setzen. Mit diesen lassen sich mit Geschwindigkeit und Style Momenten Punkte sammeln. Zusätzlich gibt es auch ein Risiko- und Belohnungssystem, bei dem man entscheiden muss ob man sein Glück oder seine Fertigkeiten herausfordert. Das Spiel erscheint am 10. November für Playstation 4, Xbox One und PC. Drei Tage vorher erscheint die Deluxe Edition des Spiels.

Quelle: EA, YouTube (Need for Speed)