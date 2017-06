Xbox One X – Das ist die neue Konsole von Microsoft

Microsoft hat die Katze aus dem Sack gelassen. Die neue Konsole von den Redmondern, die noch unter dem Namen Xbox Scorpio auf der letzten E3 angekündigt wurde, ist nun offiziell vorgestellt. Wie heißt sie? Was wird sie kosten? Was wird der größte Unterschied zur Xbox One sein? Wir haben für euch alle Details zusammengefasst.

Der Name: Xbox One X

Der Preis: 499 Dollar

Releasedatum: 07.11.2017 weltweit

Das sind die technischen Daten

Die Xbox One X wird die kleinste Xbox, die es jemals gab. Dazu gesellen sich True 4K, 8+ Millionen Pixel, HDR, Premium Dolby Atmos Sound, 4K UHD Blu-ray. Die Konsole selbst wird mit allen Xbox One Spielen kompatibel sein und diese in 4K hochskalieren. Die Konsole wird mit 6 Teraflop GPUs auf 1,172 Ghz und 12GB GDDR5 Arbeitsspeicher daherkommen.

Insgesamt sollen 22 exklusive Spiele für die Xbox One und Xbox One X vorgestellt werden. Alle sollen auf der neuen Konsole im realen 4K und mit 60 FPS laufen. Exklusive Launch-Titel soll es nach den Ankündigungen zufolge allerdings nicht geben.

Quelle: Microsoft