Kingdom Hearts 3 – Neuer Trailer enthüllt

Kingdom Hearts 3 hat sich in der jüngsten Vergangenheit recht rar gemacht, ebenso wie das Final Fantasy 7 Remaster. Jetzt gibt es aber überraschend einen neuen Trailer, der unter anderem neues Gameplay zeigt. Seht einfach selbst.

Kingdom Hearts 3 tritt ins Rampenlicht

Der aktuelle Trailer zeigt Sora in Aktion und jede Menge Disney Charaktere, wie Donald, Pluto oder Karlo. Zudem erhalten wir einen weiteren Einblick in die actionreichen Kämpfe. Effektreich werden die Gegner durch die Luft gewirbelt und zu Kleinholz verarbeitet. Auf der D23 am 15. Juli soll ein weiterer Trailer folgen, der dann ein neues Gebiet präsentiert.

Quelle: Square Enix JP (via Youtube)